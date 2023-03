Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger met vooral veel animo voor techgerelateerde aandelen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,9 procent op 444,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,0 procent naar 15.285,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,2 procent met een stand van 7.174,41 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.531,60 punten. "De bankencrisis verschuift langzaam naar de achtergrond", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ziet evengoed nog wat terughoudend onder beleggers na de onrust van vorige week. De gestegen rentes drukken bovendien op de Amerikaanse aandelenmarkten, zo ziet Hewson. "Maar de koerszwakte op Wall Street dinsdagavond lijkt niet op de Europese beurzen te drukken vanochtend." Het Franse consumentenvertrouwen deed een stapje terug en daalde van 82 in februari naar 81 in maart, zo bleek vanochtend. Het Duitse consumentenvertrouwen verbeterde juist licht. In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag cijfers over de verkoop van bestaande huizen en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Olie werd woensdag weer duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 74,08 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 79,33 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0853. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0827 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0843 op de borden.



Bedrijfsnieuws Infineon is positief gestemd en rekent voor zowel het tweede kwartaal als het hele jaar op betere resultaten. De koers van het aandeel noteerde 6,8 procent hoger. Ook de koersen van de aandelen van sectorgenoten als ASMI, ASML, en STMicroelectronics boekten winsten. CEO Ralph Hamers van de Zwitserse bank UBS wordt opgevolgd door Sergio Ermotti. De koers van het aandeel UBS noteerde 0,7 procent lager. In Frankfurt en Parijs waren de plussen in de meerderheid, terwijl in de rode zones de afwijkingen ten opzichte van de slotnoteringen van dinsdag gering waren. De koers van het aandeel Mercedes-Benz Group vormde een uitzondering meet verlies van 1,7 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,9 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 3.971,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 32.394,25 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.716,08 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.