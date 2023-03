Beursblik: OCI opbreken lijkt geen gek idee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley is "niet geheel verrast" dat OCI heeft laten weten een strategische evaluatie van het bedrijf te gaan doen, na het nieuws dat een activistische belegger een brief met adviezen stuurde om meer aandeelhouderswaarde te creëren. De analisten wijzen op de sterke balans van OCI, de ambities van regeringen op het gebied van schone energie en brandstoffen en recente overnames in de markt voor stikstof, een belangrijke component van kunstmest. De activistische belegger, Inclusive Activist Partners, noemt als opties de verkoop van de methanol-activiteiten, van de productie van ammonia met lage CO2-uitstoot in Texas en van de stikstoffabriek IFCo, volgens Bloomberg. Volgens de brief zou OCI leidend kunnen zijn in de energietransatie op het gebied van CO2-arme ammonia en methanol-brandstof. Grote energiebedrijven zouden deze activiteiten kunnen kopen en OCI zou twee keer zo veel waard kunnen zijn als de huidige marktwaarde van 5,44 miljard dollar. Morgan Stanley kijkt naar overnames zoals de ammoniafabriek in Waggaman van Incitec Pivot door CF Industries, eerder deze maand aangekondigd, voor 2090 dollar per ton productie, wat ruim het dubbele is van de investeringen die nodig zijn voor een nieuwe fabriek, gezien recente projecten van OCI en CF Industries. OCI lijkt zelf een vervangingswaarde van 1.200 dollar per ton te hanteren, reikt de bank nog aan als mogelijke waarderingsfactor. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies op OCI met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel OCI stond woensdag bijna 14 procent hoger op 30,00 euro. Bron: ABM Financial News

