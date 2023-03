Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 665,00 naar 640,00 euro bij handhaving van het Gelijkgewogen advies. Analisten van de Britse bank verwachten dat de resultaten van ASML aan de bovenkant van de door het Veldhovense bedrijf afgegeven outlook zullen uitkomen. De focus zal liggen op de orderstroom, die vermoedelijk zal vertragen na een sterk 2022, ondanks dat prijswijzigingen als gevolg van de inflatie zullen helpen. Volgens de analisten is er dit jaar veel nieuws dat ASML raakt, van geopolitieke ontwikkelingen tot mogelijke concurrerende technologie die kunnen leiden tot een lagere vraag naar EUV. "We zien de geopolitieke ontwikkelingen als de enige factor die een impact kunnen hebben op onze ramingen", aldus de analisten, die daarom hun ramingen op middellange termijn verlaagden en zo tot een lager koersdoel kwamen. Het aandeel ASML koerste woensdagochtend 1,4 procent hoger op 595,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.