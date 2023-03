Beursblik: Morgan Stanley haalt ASMI van verkooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft woensdag het advies voor ASM International verhoogd van Onderwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 250,00 naar 320,00 euro ging.

ASMI is volgens analisten van de Amerikaanse bank een belangrijke speler in de door AI-gedreven transformatie van de cloud. Op basis daarvan pasten de analisten hun taxaties voor het aandeel aan. ASMI is daarbij goed gepositioneerd om te profiteren van een mogelijke versnelling in investeringen, waardoor er meer zicht is op de ontwikkelingen in de tweede jaarhelft.

Reden dat Morgan Stanley een verkoopadvies had, was dat de bank zorgen had over de omzet, maar die bleken overtrokken. De verkoopmix is beter in balans dan verwacht.

Het aandeel ASMI steeg woensdagochtend met 3,5 procent tot 353,85 euro.