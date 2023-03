Valuta: euro stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag binnen een zeer smalle bandbreedte rond 1,0830 dollar in een rustige markt. "Wij denken dat de rust deze week aanhoudt", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als de Amerikaanse en Duitse inflatiecijfers verrassen kan er beweging komen en aan de onderkant heeft de euro dan in eerste instantie ruimte om te zakken tot 1,07 dollar. Wij kijken voor de valutamarkt vooral naar het Amerikaanse banenrapport over maart, dat volgende week vrijdag uitkomt", aldus Mevissen. Mevissen krijgt de indruk dat de onderliggende zorgen over de staat van de financiële sector goeddeels zijn afgenomen. Het Franse consumentenvertrouwen deed een stapje terug en daalde van 82 in februari naar 81 in maart, zo bleek vanochtend. Het Duitse consumentenvertrouwen verbeterde licht in april. In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag cijfers over de verkoop van bestaande huizen en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Sprekers zijn de Britse minister van financiën Jeremy Hunt en de vicevoorzitter van de Federal Reserve, Michael Barr. De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt de Argentijnse premier Alberto Fernández in het Witte Huis. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0830 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8790 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2326 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.