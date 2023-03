Tech aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,0 procent op 741,39 punten.

"De bankencrisis verschuift langzaam naar de achtergrond", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

Wiersma zag dat techaandelen er vanochtend goed bij lagen. De expert van ING wees in dit licht onder meer op het bericht dat de Chinese internetgigant Alibaba zichzelf in zes aparte onderdelen gaat opsplitsen. "Na tijden van zorgen over staatsbemoeienis bij de grote Chinese technologiebedrijven ontstaat er zo weer wat fantasie over hogere waarderingen", aldus Wiersma.

Ook een positieve kwartaalupdate van de Amerikaanse chipmaker Micron op dinsdagavond doet het sentiment volgens hem goed. Micron boekte in het vierde kwartaal zijn grootste kwartaalverlies ooit na een afschrijving van voorraden, maar hintte erop dat de markt voor geheugenchips mogelijk een bodem heeft bereikt.

"We geloven nu dat de voorraden bij klanten in verschillende eindmarkten zijn afgenomen, en we zien het evenwicht tussen vraag en aanbod geleidelijk verbeteren in de komende maanden", zei CEO Sanjay Mehrotra.

En het Duitse Infineon liet zich over zowel het tweede kwartaal als het boekjaar positiever uit.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ziet evengoed nog wat terughoudend onder beleggers na de onrust van vorige week. De gestegen rentes drukken bovendien op de Amerikaanse aandelenmarkten, zo ziet Hewson. "Maar de koerszwakte op Wall Street dinsdagavond lijkt niet op de Europese beurzen te drukken vanochtend."

Op macro-economisch vlak kregen beleggers vanochtend inzicht in het Duits consumentenvertrouwen, dat licht verbeterde in april. In Frankrijk werden consumenten juist iets terughoudender in maart.

Volgens Wiersma van ING ligt de focus met name al op Amerikaanse inflatiecijfers, die op vrijdag verschijnen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0833. De olieprijzen stegen met een half procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Besi 3,5 procent, net als ASMI, profiterend van het nieuws rond Infineon en Micron. Prosus, met een groot belang in het Chinese internetbedrijf Tencent, won 2,1 procent.



DSM en ABN AMRO bleken de enige dalers, maar met beperkte verliezen. Kepler zette DSM op de verkooplijst en verlaagde het koersdoel flink.

In de AMX schoot OCI 14,1 procent omhoog. De Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat OCI zijn strategische opties onderzoekt, waaronder een verkoop van activiteiten. Ubben, aandeelhouder via zijn beleggingsvehikel Inclusive Capital Partners, denkt dat de kunstmest- en chemieproducent met een beursnotering in Amsterdam zijn marktwaarde van 5,5 miljard euro bijna zou kunnen verdubbelen.

Onder de kleinere aandelen won Pharming 3,5 procent en Wereldhave 1,8 procent. RBC zette een koopadvies op Pharming met een koersdoel van 1,80 euro.

Ebusco verloor 6,8 procent op 9,90 euro. Ebusco verwacht binnen vijf jaar een EBITDA-marge van 20 tot 25 procent te halen, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een marge van 35 procent. Analisten vonden de jaarresultaten van de bussenbouwer uit Deurne tegenvallend, maar de nieuwe doelstelling is wel realistischer. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel fors van 26,00 naar 16,00 vanwege de tragere productie-uitbreiding en de lagere margeverwachtingen. Evenwel ziet de bank voldoende opwaartse potentie om het koopadvies te handhaven.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg ruim 8 procent.