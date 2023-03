UBS verhoogt advies ArcelorMittal van Verkopen naar Kopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor ArcelorMittal verhoogd van Verkopen naar Kopen met een koersdoel van 30,70 euro. Dat was eerder 26,00 euro. Dit bleek uit een analistenrapport van de Zwitsers dat woensdag werd gepubliceerd. UBS besloot tot de adviesverhoging na de recente correctie in de aandelenkoers van 15 procent in de afgelopen drie weken, ondanks betere vooruitzichten en staalprijzen. Daarnaast stelde de bank dat de vooruitzichten voor de lange termijn ook verbeteren. UBS verhoogde de prognose voor de EBITDA voor het lopende boekjaar met 14 procent naar 7,9 miljard dollar. De ramingen voor investeringen voor de periode 2024 tot en met 2027 gingen omlaag, waardoor die voor de vrije kasstroom met 8 tot 14 procent omhoog konden. Klanten zijn bereid substantieel meer te betalen voor staal met een laag koolstofgehalte, waarmee de marges voor de langere termijn minder druk zullen ondervinden, aldus UBS. Het aandeel ArcelorMittal noteerde woensdag op een groen Damrak 2,1 procent hoger op 26,97 euro. Bron: ABM Financial News

