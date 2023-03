Video: Europese bankaandelen nog niet afschrijven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese bankaandelen moeten na de problemen met SVB en Credit Suisse nog niet worden afgeschreven. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. "De Europese bankensector is solider dan ooit", vindt Juvyns. De kernratio's zijn sinds 2009 met 50 tot soms wel 100 procent gestegen. "En we zien het ook aan de depositobasis", aldus de strateeg. Juist dit laatste was bij de ondergang van SVB het probleem. Europese banken hebben momenteel 4.000 miljard euro geplaatst bij de ECB, benadrukte Juvyns. "En dat is winstgevend." Banken betalen hun spaarders ongeveer 0,5 procent rente, terwijl zij van de ECB 3 procent krijgen. "Dat neemt niet weg dat we in een vertrouwenscrisis zitten […] maar zeker niet in een fundamentele crisis", zei Juvyns. Klik hier voor: Europese bankaandelen nog niet afschrijven Bron: ABM Financial News

