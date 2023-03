Degroof Petercam verlaagt koersdoel Ebusco fors

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Ebusco fors verlaagd van 26,00 naar 16,00 euro, maar handhaafde het koopadvies.

De impact van de vertraagde leveringen is volgens analist Luuk van Beek groter dan verwacht, waardoor de jaarresultaten tekortschoten. Ook het opvoeren van de productie gaat in een lager tempo, al verbetert de efficiëntie in Deurne na de uitdagingen in 2022. De vertraging in de productiegroei zal ook een impact hebben op 2023, waardoor een verbetering in de resultaten ook vertraagt.

"In deze fase is het belangrijk dat Ebusco een winstgevende productie van de 3.0-bussen op gang krijgt in Deurne, waarna de volumes opgeschaald kunnen worden door het productiemodel te kopiëren voor de tweede fabriek in Rouen", aldus Van Beek. Positief noemde de analist dat Ebusco nog steeds mikt op de productie binnen vijf jaar van 3.000 bussen per jaar.

Van Beek was al sceptisch over de margedoelstelling van 35 procent, dus het is voor de analist geen verrassing dat deze doelstelling werd verlaagd naar 20 tot 25 procent. In het midden van de bandbreedte zou de marge wel wat lager uitvallen dan de 25 procent waarop Degroof voor de middellange termijn mikt.

De kasuitstroom moet in 2023 ook significant lager zijn, omdat de investeringen dit jaar slechts 10 tot 15 miljoen euro zullen bedragen. Degroof mikte voor dit jaar op 48 miljoen euro aan investeringen. Ook in andere jaren lijkt het er volgens de analist op dat Ebusco de investeringen laag wil houden. Daarnaast betekent een vertraging in de productie-uitbreiding ook lagere kosten voor het werkkapitaal. Degroof verwacht dat het geld binnenstroom in 2023, als de vertraagde bussen worden geleverd en zijn afbetaald.

Degroof verlaagde het koersdoel vanwege de tragere productie-uitbreiding en de lagere margeverwachtingen. Evenwel ziet Van Beek voldoende opwaartse potentie om het koopadvies te handhaven.

Het aandeel Ebusco daalde woensdagochtend met 10,2 procent tot 9,54 euro.