Beursblik: zwakke cijfers Ebusco

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in 2022 zwakke resultaten geboekt, maar de neerwaarts bijgestelde winstdoelen zijn nu wel realistischer. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag. De omzet viel met 111,6 miljoen euro circa 31 procent lager uit dan waar ING op mikte. De marge bedroeg 14 procent tegen een door ING voorziene 24,3 procent. Ook de EBITDA en het nettoverlies vielen tegen. Ebusco verwacht dat dit jaar 550 tot 600 bussen zullen bijdragen aan de resultaten. In het midden van de bandbreedte zou dit circa 12 procent lager zijn dan waar ING op mikt voor dit jaar. Ebusco verwacht binnen vijf jaar een EBITDA-marge van 20 tot 25 procent te halen, terwijl eerder nog werd gemikt op een marge van 35 procent. ING rekent voor 2025 op een marge van 18,1 procent. Hollestelle merkte verder op dat de bussen die momenteel na een vertraging worden geleverd uit het orderboek verdwijnen, waardoor het orderboek in theorie lager is dan lijkt. Al eerder zei de analist dat het orderboek ietwat opgepompt is door de vertraagde afleveringen. Al met al sprak de analist van tegenvallende financiële prestaties. De verwachtingen voor de busvolumes zijn wat lager dan ING had verwacht, maar de verwachting van Ebusco dat de EBITDA dit jaar positief wordt, biedt steun. De veel lager dan voorziene investeringen in 2022 en 2023 betekenen volgens Hollestelle dat Ebusco voldoende liquiditeit heeft en dat de risico's voor de balans beperkt zijn op korte en middellange termijn. In de eerste helft van dit jaar krijgt Ebusco volgens ING 60 miljoen euro aan betalingen van klanten binnen. De winstwaarschuwing van Ebusco is volgens Hollestelle pijnlijk, maar de doelen zijn wel realistischer. ING heeft een koopadvies op Ebusco met een koersdoel van 21,00 euro. Het aandeel leverde woensdagochtend 8,6 procent in op 9,70 euro. Bron: ABM Financial News

