Infineon positiever gestemd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Infineon is positief gestemd en rekent voor zowel het tweede kwartaal als het hele jaar op betere resultaten. Dit meldde de Duitse chipproducent dinsdagavond in een persbericht. Voor het tweede kwartaal mikt Infineon op een omzet van ruim 4 miljard euro, terwijl er eerder werd uitgegaan van 3,9 miljard euro. En in combinatie met een positieve prijsmix en energiekosten, leidt deze hogere omzet tot een marge richting de 30 procent. Eerder ging het bedrijf uit van ongeveer 25 procent. Voor heel het boekjaar rekent Infineon nu op een omzet van flink meer dan de 15,5 miljard euro die aanvankelijk werd verwacht. Dat pakt gunstig uit voor de marge. Het aandeel Infineon stijgt woensdag 6,6 procent. Bron: ABM Financial News

