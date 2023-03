Beursblik: verstoringen in aanvoerketen raken Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in 2022 flink last gehad van verstoringen in de aanvoerketen. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies woensdag nadat de bussenbouwer met de jaarcijfers kwam. Volgens Kerstens viel de omzet tegen, vanwege de vertraagde leveringen van bussen. De omzet bedroeg afgelopen jaar net geen 112 miljoen euro. Dat is volgens de analist 24 procent minder dan de consensus. Als gevolg viel ook het EBITDA-verlies van 34,8 miljoen euro hoger uit dan de door de consensus voorziene 17,4 miljoen euro. Voor 2023 verwacht Ebusco een scherpe omzetstijging, zo merkte Kerstens op, wat moet leiden tot een positieve EBITDA. De consensus mikt volgens Jefferies op een EBITDA van 18 miljoen euro. Verder denkt Ebusco nog altijd binnen vijf jaar op een productie van 3.000 bussen per jaar te zitten, maar de EBITDA-marge werd door de fabrikant verlaagd van 35 procent naar 20 tot 25 procent. De consensus ligt volgens Kerstens op 16 procent. Jefferies handhaafde het koopadvies op Ebusco met een koersdoel van 23,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 10,62 euro. info@abmfn.nl

