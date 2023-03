Hogere opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent lager op 733,81 punten.

De Europese beurzen lijken zich ook op te maken voor een hogere opening, waarbij beleggers nauwlettend de ontwikkelingen rond de bankensector en de economie volgen.

De zorgen om de financiële sector lijken wat af te nemen en dat leidt tot een besef onder beleggers dat de problemen in de sector niet de bredere economie zullen raken. Wel vraagt de markt zich opnieuw af of goed nieuws voor de economie, slecht nieuws is voor de aandelenmarkten, aangezien dit de centrale banken wellicht aanzet tot het harder op de rem moet trappen.

"De besmetting lijkt voorlopig beperkt en dat voedt de hoop dat dit debacle minder grote impact zal hebben", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown over de situatie op de Amerikaanse aandelenmarkten.

"De markt wacht af om te zien of er nog een nieuwe fase in de bankencrisis komt, maar geen nieuws lijkt vooralsnog goed nieuws", aldus hoofdeconoom Andrew Hollenhorst van Citi. "Maar als de situatie wat stabiliseert, dan zal de aandacht verschuiven naar inflatie."

Fondsbeheerder Mike Loewengart van Morgan Stanley ziet de markt nu al stabiliseren. Tegelijk zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen, onder meer of de problemen in de bankensector inderdaad niet overslaan op andere delen van de economie. Ook is er de vraag hoever de rentes nog omhoog moeten en hoe krap de financieringscondities worden.

Veel beleggers denken dat de Fed bij zijn volgende beleidsvergadering de rente niet opnieuw zal verhogen. Maar omdat de inflatie nog steeds hoog is, kan dat een misrekening zijn, volgens Hollenhorst van Citi.

"In het licht van deze onzekerheden, zal de markt geneigd zijn een stapje terug te doen", aldus Loewengart.

Aan het einde van de week staan zowel in de VS als in Europa inflatiedata op de agenda.

De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, op het hoogste niveau in meer dan twee weken. De prijzen vonden steun in het wegebben van zorgen over de bankensector, sterke vraag naar energie uit China en nieuws van een verstoring van de olieproductie.

De mei-future voor vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,5 procent hoger op 73,20 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de hoogste slotstand sinds 13 maart. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens een half procent hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,0848.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat OCI zijn strategische opties onderzoekt, waaronder een verkoop van activiteiten. Ubben, aandeelhouder via zijn beleggingsvehikel Inclusive Capital Partners, denkt dat de kunstmest- en chemieproducent met een beursnotering in Amsterdam zijn marktwaarde van 5,5 miljard euro bijna zou kunnen verdubbelen.

Ebusco heeft in 2022 de omzet fors zien stijgen, maar schroefde wel de verwachtingen voor de winstgevendheid op middellange termijn terug. Ebusco verwacht binnen vijf jaar een EBITDA-marge van 20 tot 25 procent te halen, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een marge van 35 procent.

RBC zette een koopadvies op Pharming met een koersdoel van 1,80 euro.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 3.971,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 32.394,25 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.716,08 punten.