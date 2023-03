Ebusco schroeft winstverwachtingen terug Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in 2022 de omzet fors zien stijgen, maar schroefde wel de verwachtingen voor de winstgevendheid op middellange termijn terug. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de bussenbouwer uit Deurne. De winstdoelstelling voor de middellange termijn werd door Ebusco opnieuw beoordeeld en werd verlaagd. Ebusco verwacht binnen vijf jaar een EBITDA-marge van 20 tot 25 procent te halen, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een marge van 35 procent. De bussenbouwer bevestigde de plannen om op middellange termijn 3.000 bussen per jaar te produceren. Binnen vijf jaar moet dit bereikt worden De omzet steeg afgelopen jaar met 360 procent ten opzichte van 2021 tot 111,6 miljoen euro, ondanks de vertraagde levering van bussen. ING mikte op een jaaromzet van 161 miljoen euro en Jefferies ging uit van 165 miljoen euro. Er droegen 261 bussen bij aan de jaaromzet. De brutowinstmarge, aangepast voor eenmalige posten, daalde van 21,3 naar 14,0 procent. Zonder eenmalige posten zou Ebusco een brutomarge hebben behaald van ruim 20 procent. Het EBITDA-verlies bleef met 34,8 miljoen euro grofweg gelijk aan het verlies van 34,2 miljoen euro een jaar eerder. Hier wees Ebusco onder meer op inefficiënties in de productie als gevolg van de verstoringen in de aanvoerketen. Onder de streep restte een verlies van 32,2 miljoen euro. Dat was in 2021 nog een verlies van 26,8 miljoen euro. De schulden namen wel af van 207 naar circa 95 miljoen euro. Ebusco had aan het einde van het jaar 95,2 miljoen euro in kas. Het orderboek steeg afgelopen jaar van 325 naar 1.474 bussen, waaronder 388 Ebusco 3.0-bussen. Outlook Op basis van het orderboek, lopende aanbestedingen en voorziene leveringen, verwacht Ebusco dat de omzet in 2023 opnieuw scherp zal stijgen, waarbij 550 tot 600 bussen zullen bijdragen aan de omzet. De brutomarge zal verbeteren en het EBITDA-resultaat zal positief zijn, al zal de verbetering vooral plaatsvinden in de tweede jaarhelft. Ook verwacht Ebusco een aanhoudende groei van het orderboek op basis van de huidige pijplijn voor tenders. De investeringen zullen 10 tot 15 miljoen euro bedragen en zullen gericht zijn op het realiseren van toekomstige groei. Bron: ABM Financial News

