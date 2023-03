Envipco-bestuurders doen onderlinge transactie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Gregory Garvey van Envipco heeft dinsdag 1,85 miljoen aandelen in het bedrijf gekocht van medebestuurder Alex Bouri voor 3,00 euro per aandeel. Dat maakte Envipco dinsdagavond bekend. Het belang van Garvey stijgt hierdoor naar 14,22 procent en dat van Bouri daalt naar 38,36 procent. Bouri heeft een optie om de aandelen terug te kopen binnen drie jaar tegen een premie van 6 procent per jaar. Bron: ABM Financial News

