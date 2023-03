Tech onder druk in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd, waarbij techaandelen de gebeten hond waren. Met een slotstand van 733,81 punten daalde de AEX 0,3 procent. "Het moge duidelijk zijn dat de onrust op de financiële markten groot is", zei Justin Blekemolen van online broker Lynx in een technische analyse. "Enkel een uitbraak uit de correctieve fase in combinatie met een slotstand boven de 745,60 levert een technische verbetering op. Als deze uitbraak plaatsvindt, dan komt er direct ruimte vrij voor een herstel richting de top rond 774 punten", volgens de beleggingsspecialist. "Uiteindelijk zal de doorbraak onder de bodems rond 711 punten een grotere correctie uitlokken. Het volgende steunniveau ligt dan rond 688 punten, maar ook lagere niveaus mogen niet worden uitgesloten", stelt Blekemolen. Volgens chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital moeten beleggers voorzichtig blijven en de credit default swaps voor banken in Europa en de VS goed in de gaten houden. "Als we de vinger niet meer aan de pols houden, kan de situatie snel weer verslechteren", waarschuwde Aslam. Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board in maart. De index steeg van 103,4 naar 104,2. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0848. WTI-olie kostte rond de 73 dollar per vat. Maandag steeg de olieprijs al ruim 5 procent. Stijgers en dalers Prosus ging aan kop in de AEX, met een winst van bijna 4,5 procent. ING en Shell wonnen zo'n anderhalf procent. Hekkensluiter Adyen leverde meer dan 4 procent in en ASML verloor 3 procent. Besi daalde ruim anderhalf procent. In de Midkap won AMG ruim 2 procent na overnamenieuws in de lithiumsector en SBM Offshore steeg als koploper bijna 2,5 procent. Galapagos daalde ruim 4 procent. Vastgoedbedrijven CTP en WDP daalden gemiddeld zo'n 3 procent. In de AScX won Vivoryon 4,5 procent. De VIVIAD Fase 2b-studie in Europa ligt volgens Vivoryon op schema om in het eerste kwartaal van 2024 de laatste data te presenteren. Ebusco won daarnaast 6 procent na het ontvangen van een opdracht van Zero Emission Services voor de levering van 20 mobiele energiecontainers. Azerion ging aan kop met een winst van ruim 9 procent en Pharming schreef dik 4,5 procent bij. PostNL daalde bijna 3,5 procent na een kleine koersdoelverlaging van ING. Analist Marc Zwartsenburg verlaagde het koersdoel, nadat hij zijn taxaties neerwaarts bijstelde. Ook ziet de analist de nodige onzekerheid met betrekking tot de haalbaarheid van de outlook dit jaar. Het lokaal genoteerde Onward Medical daalde ruim anderhalf procent na de publicatie van cijfers. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren dinsdag rond het Amsterdamse slot verdeeld. Bron: ABM Financial News

