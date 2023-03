Liontown slaat derde overnamebod Albemarle af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Australische lithiumproducent Liontown Resources heeft een ongevraagd overnamebod van Albemarle Corp van 5,5 miljard Australische dollar, of omgerekend 3,4 miljard euro, afgeslagen, omdat het te laag is. Dit maakte de overnameprooi dinsdag bekend. Het overnamevoorstel van 2,50 Australisch dollar per aandeel is het derde bod van Albemarle sinds oktober. Eerder sloeg Liontown ook al biedingen van 2,20 en 2,35 Australische dollar per aandeel af. Het nieuwe overnamevoorstel is opportunistisch en zou de potentie van het Kathleen Valley project in West-Australië niet op waarde schatten, volgens Liontown. Bron: ABM Financial News

