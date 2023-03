Amerikaans consumentenvertrouwen stijgt - Conference Board Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in maart gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van The Conference Board. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 103,4 in februari naar 104,2 deze maand. "De verbetering weerspiegelt een beter vooruitzicht voor consumenten jonger dan 55 jaar en voor huishoudens met een inkomen van meer dan 50.000 dollar per jaar", aldus directeur economie Ataman Ozyildirim van de Conference Board. De deelindex voor de economische verwachtingen voor het komende halfjaar steeg van 70,4 tot 73,0. De deelindex voor de huidige situatie daalde van 153,0 naar 151,1. Bron: ABM Financial News

