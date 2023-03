Inval bij Franse banken - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Franse autoriteiten hebben dinsdag een inval gedaan bij vijf banken in het Parijse zakendistrict La Défense. Dit meldden verschillende Franse media. De invallen volgen op een onderzoek naar witwassen en belastingfraude. Buitenlandse klanten zouden de dividendbelasting hebben 'gestript', ook wel bekend als de CumEx-files. Volgens Le Monde vinden de invallen plaats bij Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis en HSBC. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.