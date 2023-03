Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 441,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.162,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 7.103,20 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.495,05 punten. "De Europese beurzen openden hoger, nu zorgen over de bankensector langzaam naar de achtergrond lijken te verdwijnen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Blekemolen wees op uitspraken van voorzitter Andrew Bailey van de Bank of England, die zei vertrouwen te hebben in het Britse banksysteem en het regelgevingskader. De centrale bank voegde er aan toe dat het kan en zal blijven inzetten op het terugdringen van de inflatie, merkte de expert van Lynx op. Volgens analisten van SEB namen de zorgen over de bankensector af, na het nieuws van maandag dat First Citizen Bank het noodlijdende SVB grotendeels koopt. Maar delen van de bankensector zullen volgens SEB onder druk blijven, vanwege een krapper monetair beleid en teruglopende economische activiteiten. "De markt schat momenteel de kans op een nieuwe renteverhoging van 25 basispunten door de Federal Reserve in mei in op 50 procent", aldus SEB. Vanaf de zomer zullen naar verwachting van de markt de rentes weer worden verlaagd, merkten de analisten op. Het Franse ondernemersvertrouwen daalde in maart met 1 punt naar 103 ten opzichte van februari, zo bleek vanochtend. Uit de Verenigde Staten volgen vandaag twee macro-economische cijfers en dat zijn de huizenprijzen in januari en het consumentenvertrouwen over maart. De olieprijs steeg dinsdag, na de stijging van ruim 5 procent op maandag. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 73,18 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 78,01 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0814. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0813 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0794 op de borden.



Bedrijfsnieuws Een nieuwe financiële crisis in Europa zou nu minder snel leiden tot een Europese staatsschuldencrisis. Dit schreven analisten van JPMorgan Chase maandag in een rapport waarin de huidige bankencrisis duiden. De koersen van financiële waarden als ING en Credit Agricole stegen dinsdag op de beursvloeren tot circa 1,5 procent. De koers van het aandeel Deutsche Bank deed niet mee en noteerde een min van bijna 3 procent ten opzichte van de slotnotering van maandag. In Parijs en Frankfurt hebben de plussen licht de overhand zonder al te veel uitschieters. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Vonovia 4,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 won maandag 0,2 procent op 3.977,53 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent op 32.432,08 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.768,84 punten. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News