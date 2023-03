Alibaba gaat reorganiseren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba gaat zijn activiteiten reorganiseren. Dit bevestigde Alibaba, nadat de South China Morning Post dinsdag op basis van een brief aan werknemers van het Chinese e-commercebedrijf het nieuws al bekend maakte. Het internetbedrijf zal zich herstructureren in zes onafhankelijk geleide entiteiten, waaronder cloud intelligence, e-commerce en smart logistics. Dit moet het ondernemerschap terugbrengen in het bedrijf en meer aandeelhouderswaarde opleveren. De brief, die is ondertekend door CEO Daniel Zhang, vermeldt dat de transformatie zal resulteren in afgeslankte midden- en backofficefuncties en bedoeld is om de bedrijven wendbaarder te maken en in staat te stellen sneller op veranderingen in de markt te kunnen inspelen. Elke tak krijgt een eigen CEO die aan Zhang rapporteert. Zhang zelf komt ook aan het hoofd te staan van de divisie Cloud Intelligence. De reorganisatie heeft geen gevolgen voor Alibaba's noteringen in New York en Hongkong, volgens de South China Morning Post. Wel merkte Zhang op dat elk van de zes entiteiten zelf kapitaal kan ophalen "en een IPO kan doen als het daar klaar voor is". Het aandeel Alibaba noteert dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel 7,5 procent hoger. Update: om meer informatie toe te voegen, inclusief bevestiging. Bron: ABM Financial News

