Valuta: markt blijft volatiel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag iets boven de 1,08 dollar in een nog altijd volatiele markt. "Nu ook Deutsche Bank met de nodige onzekerheden kampt, blijft de markt zeer alert, ook gezien het besef dat de Europese Centrale Bank voorlopig langer dan de Federal Reserve doorgaat met het verhogen van de rentes", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Die volatiliteit vinden we bij de euro terug in een bandbreedte van 1,07 dollar tot 1,093 dollar", aldus de handelaar van Ebury. Voor vandaag verwacht Van der Meer weinig reuring. "Het zwaartepunt ligt wat de macro-economische data betreft in de tweede helft van de week, met vrijdag de Amerikaanse PCE-inflatie over februari. Het Franse ondernemersvertrouwen daalde over maart 1 punt naar 103 ten opzichte van februari, zo bleek vanochtend. Uit de Verenigde Staten volgen vandaag twee macro-economische cijfers en dat zijn de huizenprijzen in januari en het consumentenvertrouwen over maart. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Bank of England, Andrew Bailey, die voor een comité maandagavond al aangaf vertrouwen te hebben in het Britse banksysteem en het regelgevingskader en de Britse premier Risji Sunak. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0815 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8796 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2293 dollar. Bron: ABM Financial News

