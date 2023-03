Beursblik: geen grote verrassing bij jaarcijfers Onward Medical Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers van Onward Medical leverden geen grote verrassingen op. Dit stelde analist David Seynnaeve van Degroof Petercam dinsdag. Seynnaeve handhaaft dan ook het koopadvies met een koersdoel van 14,10 euro. Onward realiseerde in 2022 tal van klinische, IP- en bedrijfsmijlpalen, waaronder op de eerste plaats de succesvolle afronding van de cruciale studie met ARCEX voor arm- en handmobiliteit. 2023 wordt een druk jaar volgens Degroof met als hoogtepunt de ARCEX-goedkeuring. Gevoed door een sterke kaspositie van 61,8 miljoen euro die voldoende financiële ruimte geeft tot eind 2024, ontwikkelt het bedrijf gestaag zijn pijplijn van neurostimulatietechnologieën. Seynnaeve heeft veel vertrouwen in zowel de Amerikaanse als de EU-goedkeuring van ARCEX voor arm/hand-functionaliteit. Hij schat de kans op goedkeuring op 85 procent. Het management verwacht niet langer dat er een cruciaal onderzoek nodig is om goedkeuring te verkrijgen voor thuisgebruik. Het model van Degroof Petercam anticipeert al op de lancering in klinieken en thuis in 2024, dus de update van maandagavond heeft geen gevolgen voor de taxaties van de zakenbank. De dossiers zullen dit jaar door Onward rond dezelfde tijd worden ingediend bij het EMA en bij de FDA, maar vanwege de huidige onvoorspelbaarheid van de nieuwe verordening inzake medische hulpmiddelen in Europa heeft Onward een "beoordelingsbuffer" opgenomen en wordt goedkeuring pas in 2024 voorzien. Hoewel alles nog in een vroeg stadium zit, is Seynnaeve vooral enthousiast over de belofte van de BCI-technologie. Deze technologie zou de gebruikerservaring van de patiënten die met ARCTM-technologie worden behandeld aanzienlijk kunnen verbeteren. Bron: ABM Financial News

