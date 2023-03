Beursupdate: tech lager in lichtgroene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 736,67 punten. "De Europese beurzen openden hoger, nu zorgen over de bankensector langzaam naar de achtergrond lijken te verdwijnen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Blekemolen wees op uitspraken van voorzitter Andrew Bailey van de Bank of England, die zei vertrouwen te hebben in het Britse banksysteem en het regelgevingskader. De centrale bank voegde er aan toe dat het kan en zal blijven inzetten op het terugdringen van de inflatie, merkte de expert van Lynx op. Volgens analisten van SEB namen de zorgen over de bankensector af, na het nieuws van maandag dat First Citizen Bank het noodlijdende SVB grotendeels koopt. Maar delen van de bankensector zullen volgens SEB onder druk blijven, vanwege een krapper monetair beleid en teruglopende economische activiteiten. "De markt schat momenteel de kans op een nieuwe renteverhoging van 25 basispunten door de Federal Reserve in mei in op 50 procent", aldus SEB. Vanaf de zomer zullen naar verwachting van de markt de rentes weer worden verlaagd, merkten de analisten op. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0818. De oliemarkten konden maandag meeliften op het meer optimistische sentiment op de aandelenmarkten, en de Amerikaanse olie-future steeg ruim vijf procent. Vanochtend kwam daar nog eens 0,6 procent bij op 73,22 dollar. De vrees dat de bankproblemen zouden kunnen uitgroeien tot een echte crisis, was er de oorzaak van dat de olieprijzen eerder deze maand tot het laagste niveau in 15 maanden zakten. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met 3,2 procent koerswinst. Shell en ING wonnen 1,5 procent, terwijl ook staalconcern ArcelorMittal bijna 0,5 procent wist te winnen. Techfondsen ASMI, Besi, ASML en Adyen leverden 0,6 tot 2,6 procent in. In de Midkap won AMG 1,7 procent na overnamenieuws in de lithiumsector en OCI steeg 2,6 procent. Flitshandelaar Flow Traders daalde 1,4 procent en Galapagos leverde 3,2 procent in. In de AScX won Vivoryon 3,2 procent. De VIVIAD Fase 2b-studie in Europa ligt volgens Vivoryon op schema om in het eerste kwartaal van 2024 de laatste data te presenteren. Ebusco won daarnaast 4,2 procent na het ontvangen van een opdracht van Zero Emission Services voor de levering van 20 mobiele energiecontainers. Het lokaal genoteerde Onward Medical daalde 5,3 procent na de publicatie van cijfers. Bron: ABM Financial News

