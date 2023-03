Heineken vervangt InBev op favorietenlijst Citi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Citi Research heeft dinsdag Heineken op zijn zogeheten Focus List geplaatst, terwijl AB InBev hier juist van af werd gehaald. Voor beide bierbrouwers handhaafde Citi wel het koopadvies, terwijl Heineken zelfs de topfavoriet van de bank is, met een koersdoel van 115,00 euro. Heineken biedt een combinatie van een "solide en aantrekkelijke" autonome omzetgroei en een significant opwaarts margepotentieel, nu de inkoopkosten gaan dalen. Ook slaagt de Amsterdamse brouwer er steeds beter in om de kasstroom te verbeteren. En dit alles wordt ondersteund door de 'Evergreen' strategie van de brouwer, met een duidelijke focus op de kosten. Citi heeft dinsdag 9 nieuwe aandelen op de Focus List gezet, waaronder BP en Covestro. Ahold Delhaize stond al op de favorietenlijst van de Amerikaanse bank. Citi zei verder Equinox, Klépierre, Moller-Maersk en Sonova als verkoopkandidaten te zien. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.