Beursblik: ING verlaagt koersdoel Fugro

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Fugro verlaagd van 18,00 naar 15,80 euro met handhaving van het advies op Kopen. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de bank. Het nieuwe koersdoel baseerde ING op de geschatte verhouding tussen de ondernemingswaarde en de EBITDA van 5,8 voor dit jaar en 2024. ING vond dat de bodemonderzoeker met de resultaten over het vierde kwartaal teleurstelde, wijzend op het passeren van het dividend en een niet ingeloste toezegging van het management zich te richten op lichte vaartuigen. Deze combinatie van factoren verhoogt het balansrisico volgens de bank. Daarbij komt volgens ING ook nog de vrees in de markt dat er zich een juridische claim aandient gerelateerd aan de damdoorbraak in Brazilië. ING ziet hoge risico's vanwege de hoge investeringen. Met de investering in twee geotechnische schepen is dit jaar 80 miljoen euro gemoeid. Daarmee komt de kasstroom onder druk te staan, maar als de plannen goed uitpakken, is de beloning er volgens ING ook naar. Mede daardoor vindt ING dat de waardering voor Fugro te laag is. Het koopadvies werd dan ook gehandhaafd. Het aandeel Fugro noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,4 procent hoger op 11,19 euro. Bron: ABM Financial News

