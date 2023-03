AEX hoger van start gegaan onder aanvoering van Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger naar 740,97 punten, terwijl de Midkap 1,2 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met ruim drie procent koerswinst. De verzekeraars Aegon en NN wonnen ruim twee procent, terwijl ook staalconcern ArcelorMittal bijna twee procent wist te winnen. Echte dalers bleven achterwege. In de Midkap won AMG 3,5 procent na overnamenieuws in de lithiumsector. Flitshandelaar Flow Traders daalde anderhalf procent. In de AScX won Vivoryon vijf procent. De VIVIAD Fase 2b-studie in Europa ligt volgens Vivoryon op schema om in het eerste kwartaal van 2024 de laatste data te presenteren. Ebusco won daarnaast 3,3 procent na het ontvangen van een opdracht van Zero Emission Services voor de levering van 20 mobiele energiecontainers. Het lokaal genoteerde Onward Medical daalde 12 procent na de publicatie van cijfers. Bron: ABM Financial News

