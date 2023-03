CEO Ctac legt functie om gezondheidsredenen per direct neer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) CEO Pieter-Paul Saassen van Ctac legt zijn functie per direct neer om gezondheidsredenen. Dit maakte het IT-bedrijf uit 's-Hertogenbosch dinsdagochtend bekend. De taken van Saassen zullen voorlopig worden waargenomen door CFO Paul de Koning en interim CFO Wim Geraats, die met onmiddellijke ingang door de raad van commissarissen zijn aangewezen tot tijdelijke bestuurders, aldus Ctac dinsdag. De raad van commissarissen start met de zoektocht naar een opvolger voor Saasen. Saasen werd in 2019 aangesteld als nieuwe CFO en in 2021 benoemd tot CEO van Ctac. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.