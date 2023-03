IEX ziet groei versnellen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) IEX heeft in 2022 de groei zien versnellen. Dit bleek dinsdag uit een update van de uitbater van beleggingswebsites. In het afgelopen jaar steeg de omzet met 14 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 5,25 miljoen euro. De EBITDA trok aan van 1,32 naar 1,48 miljoen euro. De advertentie-inkomsten stegen door de partnerships met adverteerders en zakelijke relaties, terwijl het aantal betalende content-abonnees afgelopen jaar verder steeg van 11.200 naar 12.150. Onder de streep restte een winst van 1,05 miljoen euro. Dat was in 2021 nog 0,65 miljoen euro. "Als gevolg van de resultaatontwikkeling is er weer sprake van een positief eigen vermogen", constateerde IEX. IEX wil nog geen dividend uitkeren, maar de winst toevoegen aan de reserves. "Er zijn nog volop mogelijkheden om onze middelen winstgevend te investeren", zo meent het bedrijf. Door het vertrek in december van Erik Mauritz als Hoofd Premium, is een vacature ontstaan. IEX heeft Peter Paul de Vries bereid gevonden om IEX Premium tijdelijk, als gedelegeerd commissaris, van advies en ondersteuning te voorzien. Outlook IEX sprak geen concrete verwachtingen uit voor dit jaar, omdat de resultaten afhankelijk blijven van onder meer het beursklimaat en het economische marktsentiment. Het bedrijf zei enkel dat de huidige uitgangspositie "uitstekende kansen biedt" om de omzet en winstgevendheid op middellange termijn verder te laten groeien. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.