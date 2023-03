Licht hogere start AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Maandag startte de AEX index de handelsweek al voorzichtig in het groen met een koerswinst van 0,6 procent tot 735,91 punten Beleggers blijven de banksector wantrouwen, maar "kredietproblemen op zorgelijke schaal zijn op dit moment niet waarschijnlijk", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "Wat de situatie dezer dagen natuurlijk compliceert, is de hoge inflatie. Zoals bekend bestrijden centrale banken die door het optrekken van de rente. Dit snijdt de route om rust te brengen [voor de bankensector] door de rente te verlagen juist af. In ieder geval voorlopig", voegde hij toe. Maandagavond koerste Wall Street onder aanvoering van bankaandelen met bescheiden winsten hoger, met een nipte winst van 0,2 procent voor hoofdgraadmeter S&P 500. Beleggers reageerden onder meer op de overname van grote delen van de Silicon Valley Bank door First Citizens Bank, terwijl het op grote schaal opnemen van liquiditeiten bij banken, wat tot een bankrun kan leiden, volgens zakenzender CNBC grotendeels tot stilstand zou zijn gekomen. First Citizens Bank krijgt een korting van 16,5 miljard dollar op de bezittingen van Silicon Valley Bank, deposito's en leningen, die voor 72 miljard dollar op de balans stonden. De filialen van SVB blijven gewoon open, maar nu onder beheer van de nieuwe eigenaar. First Citizens kreeg de bezittingen in handen na een biedingsprocedure. Het aandeel van FCB sloot maar liefst 54 procent hoger en noteert daarmee zelfs rond de hoogste stand ooit. Shortsellers moesten in allerijl aandelen terugkopen, nadat het aandeel FCB als aangeschoten wild de afgelopen week juist tientallen procenten was gedaald. Aandelen van grote banken als Morgan Stanley, JPMorgan Chase en Goldman Sachs wonnen maandag in New York circa 1 tot 3 procent. In Frankfurt sloot Deutsche Bank, dat door speculanten als kwetsbaar wordt beschouwd ondanks een miljardenwinst in 2022, maandagmiddag 6 procent hoger, na een flinke koersval op vrijdag. De oliemarkten konden maandag meeliften op het meer optimistische sentiment op de aandelenmarkten, en de Amerikaanse olie-future steeg ruim vijf procent naar 72,81 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend wordt deze winst geconsolideerd. De vrees dat de bankproblemen zouden kunnen uitgroeien tot een echte crisis, was er de oorzaak van dat de olieprijzen eerder deze maand tot het laagste niveau in 15 maanden zakten. De hoofdindices in Azië noteren daarnaast vanochtend eensgezind in het groen. Koplopers zijn Sydney en Hongkong met winsten van ongeveer een procent. Vandaag gaat op het macro-economische vlak de aandacht uit naar Amerika, met de vrijgave van het consumentenvertrouwen in maart en de Case Shiller huizenprijzenindex. Bedrijfsnieuws Ebusco heeft een opdracht ontvangen van Zero Emission Services voor de levering van 20 mobiele energiecontainers. Financiële details werden niet vermeld.



De VIVIAD Fase 2b-studie in Europa ligt volgens Vivoryon op schema om in het eerste kwartaal van 2024 de laatste data te presenteren. Tot dusver wisten alle 259 geteste patiënten het kandidaatmiddel varoglutamstat, voor de behandeling van Alzheimer, goed te verdragen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 won maandag 0,2 procent op 3.977,53 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent op 32.432,08 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.768,84 punten. Bron: ABM Financial News

