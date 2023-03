Vivoryon boekt vooruitgang met studies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft vooruitgang geboekt in zijn lopende studies naar een middel voor de behandeling van Alzheimer. Dit maakte het biotechbedrijf dinsdagochtend bekend. De VIVIAD Fase 2b-studie in Europa ligt volgens Vivoryon op schema om in het eerste kwartaal van 2024 de laatste data te presenteren. Tot dusver wisten alle 259 geteste patiënten het kandidaatmiddel varoglutamstat goed te verdragen. Verder liet Vivoryon weten dat met de VIVA-MIND Fase 2 studie in de VS ook goede vooruitgang wordt geboekt en momenteel wordt uitgerold op 18 locaties. In de tweede helft van dit jaar verwacht het bedrijf hierover een statusupdate te geven. Bron: ABM Financial News

