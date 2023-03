Europese beurzen openen naar verwachting hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 48 punten voor de Duitse DAX en een plus van 21 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 20 punten hoger te openen. De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de zorgen over de mondiale bankensector aan het begin van een nieuwe handelsweek afnamen. "De meeste sectoren kenden een bescheiden opleving, geholpen door gebeurtenissen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar berichten verschenen dat Citizens Bank in de VS de leningen en deposito's van Silicon Valley Bank overneemt", legde Hewson uit. Verder was er simpelweg sprake van een "adempauze" na de onrust van eind vorige week, aldus de marktkenner, die wees op stijgende obligatierendementen die erop duiden dat het sentiment op korte termijn mogelijk wat rustiger wordt. "Het sentiment zal waarschijnlijk wel aan de voorzichtige kant blijven. De opleving van bankaandelen getuigt van deze voorzichtigheid, met slechts bescheiden winsten, waarbij bijvoorbeeld Deutsche Bank de dag hoger sloot, maar ruim onder haar intradag piek", aldus Hewson. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het Duitse ondernemersklimaat in maart verder is verbeterd. De Ifo-index steeg van 91,1 naar 93,3. Bedrijfsnieuws ABN AMRO sloot bijna een procent hoger, ING won ruim anderhalf procent en KBC steeg in Brussel ook zo'n 1,5 procent. BNP Paribas steeg dik 2,5 procent in Parijs, terwijl Deutsche Bank in Frankfurt meer dan 6 procent hoger eindigde. Vrijdag ging het aandeel Deutsche juist nog stevig onderuit, terwijl de verzekeringen op wanbetaling voor het weekend in prijs omhoog schoten. Sartorius steeg bijna 4 procent in Frankfurt, Heidelbergcement won dik 3 procent en Rheinmetall noteerde ook 3 procent hoger. In Parijs steeg Teleperformance meer dan 4 procent en Renault won 3 procent. De verliezen in Europa waren maandag beperkt. Euro STOXX 50 4.165,85 (+0,9%)

STOXX Europe 600 444,72 (+1,1%)

DAX 15.127,68 (+1,1%)

CAC 40 7.078,27 (+0,9%)

FTSE 100 7.471,77 (+0,9%)

SMI 10.786,22 (+1,4%)

AEX 735,91 (+0,6%)

BEL 20 3.663,33 (+1,0%)

FTSE MIB 26.206,67 (+1,2%)

IBEX 35 8.906,10 (+1,3%) AMERIKAANSE AANDELEN Dinsdag gaat Wall Street een licht hogere opening tegemoet. De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld geëindigd. "De onrust zal aanhouden totdat we een paar weken rust hebben", verwacht Craig Erlam van Oanda. De marktanalist denkt wel dat de paniek van de afgelopen weken zal afnemen, zodat een "meer rationele markt" ontstaat. De S&P 500 blijft al vier maanden steken in het midden van de bandbreedte van 3800-4200 en dus blijft de barometer van Wall Street "hangen rond de weerszijden van zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde", aldus Jonathan Krinsky, hoofd technisch strateeg bij BTIG. Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De obligatierentes liepen weer op, waardoor techaandelen onder druk stonden. WTI-olie werd maandag ruim 5 procent duurder. Bedrijfsnieuws First Citizens BancShares sloot maandag 54 procent hoger, nadat een akkoord werd gesloten voor de overname van grote delen van de Silicon Valley Bank. First Citizens neemt deposito's en leningen over van SVB. Aandelen van grote banken als Morgan Stanley, JPMorgan Chase en Goldman Sachs wonnen maandag circa 1 tot 3 procent. Iovance Biotherapeutics won ruim 11 procent, nadat het bedrijf meldde de indiening van de licentieaanvragen voor lifileucel te hebben voltooid. Motorsport Games zei dat het extra geld moet ophalen op te kunnen blijven opereren. Het aandeel daalde 18,5 procent. BioNTech heeft in het vierde kwartaal van 2022 een lagere winst en omzet geboekt en zei dat het in het lopende jaar een omzetdaling van zijn coronavirusvaccins verwacht. Het aandeel verloor 3,5 procent. S&P 500 index 3.977,53 (+0,2%)

Dow Jones index 32.432,08 (+0,6%)

Nasdaq Composite 11.768,84 (-0,5%) AZIE De Aziatische beurzen koersten dinsdag vlak tot licht hoger. Nikkei 225 27.440,03 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.252,97 (+0,0%)

Hang Seng 19.707,45 (+0,7%) VALUTA De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0812. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0794. USD/JPY Yen 130,62

EUR/USD Euro 1,0812

EUR/JPY Yen 141,18 MACRO-AGENDA:

08:45 Ondernemersvertrouwen - Maart (Fra)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Januari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Maart (VS) BEDRIJFSNIEUWS:

