Verlies Onward Medical loopt iets terug

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical is in 2022 opnieuw in de rode cijfers gedoken, terwijl de omzet toenam. Dit bleek maandag uit de resultaten van het biotechbedrijf uit Eindhoven. Onward zag het operationeel verlies afgelopen jaar toenemen van 28,6 miljoen naar 32,0 miljoen euro. Onder de streep nam het verlies wel iets af, van 34,3 miljoen tot 32,8 miljoen euro. Per aandeel kwam het verlies uit op 1,09 euro. De omzet verbeterde in 2022 van 1,4 miljoen naar 2,1 miljoen euro. De totale operationele kosten stegen van 30 miljoen naar 34,2 miljoen euro. Verder had Onward eind 2022 bijna 62 miljoen euro in kas. Dat was eind 2021 ruim 89 miljoen euro. Het bedrijf verwacht dit jaar meerdere mijlpalen te behalen. Zo worden gedetailleerde studieresultaten gepubliceerd van de ARC-EX therapie en gaat Onward voor deze therapie goedkeuring vragen bij de Amerikaanse FDA. Groen licht in de VS wordt eind 2023 of begin 2024 verwacht. Verder zal Onward zich inzetten om de balans verder te versterken en zijn kasstroom uit te breiden voor toekomstige investeringen in productontwikkeling, de uitvoering van klinische tests en de toevoeging van operationele en commerciële capaciteiten, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

