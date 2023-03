Europese beurzen sluiten in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index won 1,1 procent op 444,72 punten. De Duitse DAX sloot met 1,1 procent winst op 15.127,68 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,9 procent bij een stand van 7.078,27 punten. De Britse FTSE sloot 0,9 procent hoger op 7.471,77 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de zorgen over de mondiale bankensector aan het begin van een nieuwe handelsweek afnamen. "De meeste sectoren kenden een bescheiden opleving, geholpen door gebeurtenissen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar berichten verschenen dat Citizens Bank in de VS de leningen en deposito's van Silicon Valley Bank overneemt", legde Hewson uit. Verder was er simpelweg sprake van een "adempauze" na de onrust van eind vorige week, aldus de marktkenner, die wees op stijgende obligatierendementen die erop duiden dat het sentiment op korte termijn mogelijk wat rustiger wordt. "Het sentiment zal waarschijnlijk wel aan de voorzichtige kant blijven. De opleving van bankaandelen getuigt van deze voorzichtigheid, met slechts bescheiden winsten, waarbij bijvoorbeeld Deutsche Bank de dag hoger sloot, maar ruim onder haar intradag piek", aldus Hewson. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het Duitse ondernemersklimaat in maart verder is verbeterd. De Ifo-index steeg van 91,1 naar 93,3. De euro/dollar noteerde op 1,0780. WTI-olie werd 2 procent duurder en kostte maandag rond 71 dollar per vat. Bedrijfsnieuws ABN AMRO sloot bijna een procent hoger, ING won ruim anderhalf procent en KBC steeg in Brussel ook zo'n 1,5 procent. BNP Paribas steeg dik 2,5 procent in Parijs, terwijl Deutsche Bank in Frankfurt meer dan 6 procent hoger eindigde. Vrijdag ging het aandeel Deutsche juist nog stevig onderuit, terwijl de verzekeringen op wanbetaling voor het weekend in prijs omhoog schoten. Sartorius steeg bijna 4 procent in Frankfurt, Heidelbergcement won dik 3 procent en Rheinmetall noteerde ook 3 procent hoger. In Parijs steeg Teleperformance meer dan 4 procent en Renault won 3 procent. De verliezen in Europa waren maandag beperkt. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het Europese slot verdeeld, maar zonder grote koersuitslagen. Bron: ABM Financial News

