ASMI uitblinker in groene AEX.

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met winst gesloten, nu de zorgen over de banken weer wat afnamen. De AEX index steeg 0,6 procent tot 735,91 punten, terwijl de AMX 0,4 procent won. Beleggers blijven de banksector wantrouwen, maar "kredietproblemen op zorgelijke schaal zijn op dit moment niet waarschijnlijk", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "Niet dat er de komende maanden geen bijkomende kredietproblemen kunnen opduiken. Maar de economische omstandigheden zijn niet van dien aard dat zoiets op een zorgelijke schaal zou gebeuren. Ter illustratie: de recentste aankoopmanagersindices waren degelijk, zowel in de eurozone als in de VS", aldus Aben. "Wat de situatie dezer dagen natuurlijk compliceert, is de hoge inflatie. Zoals bekend bestrijden centrale banken die door het optrekken van de rente. Dit snijdt de route om rust te brengen door de rente te verlagen juist af. In ieder geval voorlopig", voegde hij toe. Vanochtend werd bekend dat First Citizens het grootste deel van het failliete Silicon Valley Bank overneemt. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het Duitse ondernemersklimaat in maart verder is verbeterd. De Ifo-index steeg van 91,1 naar 93,3. De euro/dollar noteerde op 1,0780. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0759 op de borden. Olie werd maandag circa 2 procent duurder. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 21 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ASMI met een winst van 3,0 procent. Philips werd 2,8 procent duurder. ING noteerde 1,6 procent hoger, terwijl ABN AMRO 0,8 procent won. UMG en Randstad verloren elk een bescheiden 0,4 procent, terwijl Prosus maar liefst 5,4 procent moest inleveren. De laatste daler was Heineken, met een miniem verlies van 0,1 procent, ondanks koersdoelverhoging van Bank of America en Deutsche Bank. In de AMX ging Fugro aan kop met een winst van 2,7 procent. Signify won 2,4 procent. PostNL leverde daarentegen 2,4 procent in en Flow Traders verloor 2,0 procent. Vorige week profiteerde Flow juist nog van de onrust op de beurs. In de AScX schoot Pharming ruim14 procent omhoog. De biotechonderneming ontving vrijdag goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor leniolisib voor de behandeling van APDS. Op Wall Street sloot het aandeel vrijdag bijna 33 procent hoger. Smallcap Azerion werd 11,2 procent goedkoper. Het aandeel DGB steeg meer dan 7 procent. DGB heeft in KPMG een controlerend accountant gevonden voor DGB Green Earth Limited, dat alle projecten en activiteiten voor het bedrijf beheert. Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger, maar de Nasdaq leverde juist 0,2 procent in. Bron: ABM Financial News

