Beursblik: risico schuldencrisis Europa nu veel kleiner

(ABM FN-Dow Jones) Een nieuwe financiële crisis in Europa zou nu minder snel leiden tot een Europese staatsschuldencrisis. Dit schreven analisten van JPMorgan Chase maandag in een rapport waarin de huidige bankencrisis duiden.

"Dankzij aanzienlijke verbeteringen in de institutionele architectuur van de eurozone in de afgelopen tien jaar achten wij het risico van een nieuwe staatsschuldcrisis gering", aldus JPMorgan, dat onder meer wijst op het feit dat de monetaire unie is uitgebreid met een gedeeltelijke begrotingsunie.

Ook zijn de crisisinstrumenten van de Europese Unie verbeterd. Het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) en het transmissiebeschermingsinstrument (TPI) van de Europese Centrale Bank zijn hier voorbeelden van, volgens JPMorgan.

Vanuit economisch oogpunt is het meest waarschijnlijke effect van de recente stress in de financiële sector een vertraging van de kredietverlening door banken, leggen de analisten verder uit.

"Wij verwachten dat krappere kredietvoorwaarden de economische activiteit op termijn zullen afremmen, waardoor de inflatiedruk afneemt. De uitdaging voor zowel beleggers als de centrale banken is dat zij nog niet weten in welke mate de kredietverlening door banken zal vertragen", aldus JPMorgan, dat uiteindelijk een "lagere eindrente voor centrale banken in alle ontwikkelde markten" voorziet, maar wanneer de pauzeknop wordt ingedrukt, hangt af van economische data.

Dat Europese bankaandelen recent harder zijn gedaald dan Amerikaanse is niet veroorzaakt door zwakkere fundamentals, stellen de analisten verder.

Europese banken staan er juist "sterker" voor dan hun Amerikaanse tegenhangers, dankzij een strengere regelgeving en een betere liquiditeitspositie, volgens JPMorgan.

"Maar na een zeer sterke rally in Europa sinds oktober 2022 is het optimisme over de nettorentemarges van de Europese kredietverstrekkers getemperd", zien de analisten.

"Nu de marktverwachtingen voor de toekomstige rente een hoogtepunt hebben bereikt en vervolgens aanzienlijk zijn gedaald door de recente financiële spanningen, zijn de winstverwachtingen getemperd en hebben de Europese banken een deel van hun winst teruggegeven", luidt de verklaring voor de recente koersval van banken in Europa.

Europese banken stonden voor het weekend stevig onder druk, maar weten maandag weer terrein te winnen. Deutsche Bank stijgt 6 procent in Frankfurt, ING wint 3,5 procent in Amsterdam en BNP Paribas gaat 3 procent hoger in Parijs.