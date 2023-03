BioNTech meldt teruglopende vraag naar coronavaccins Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) BioNTech heeft in het vierde kwartaal minder omzet en winst geboekt dan een jaar eerder, door een afnemende vraag naar vaccins tegen het coronavirus, waardoor ook het jaarresultaat achterbleef. Dat bleek maandag uit de jaarcijfers van het bedrijf. De kwartaalomzet ging van 5,53 miljard euro naar 4,28 miljard euro. In het hele jaar was de omzet 17,31 miljard euro, tegen krap 19 miljard een jaar eerder. "De veranderingen corresponderen met de vraag naar COVID-19 vaccins", aldus BioNTech. De nettowinst daalde van 3,17 miljard naar 2,28 miljard euro in het vierde kwartaal. De jaarwinst kwam daarmee op 9,43 miljard, tegen 10,29 miljard in 2021. De winst per aandeel ging van 12,18 naar 9,26 euro. In heel 2022 verdiende het bedrijf 37,77 euro per aandeel. De kosten van onderzoek en ontwikkeling waren in het vierde kwartaal 510 miljoen euro, fors hoger dan de 271 miljoen een jaar eerder. Over heel 2022 kwamen deze kosten de helft hoger uit op 1,53 miljard tegen 949 miljoen euro. De kosten hingen vooral samen met de ontwikkeling en productie van het vaccin van BioNTech en Pfizer tegen de Omicron-variant van het coronavirus. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf andere kandidaatmedicijnen. Outlook In het nieuwe boekjaar verwacht BioNTech circa 5 miljard euro aan omzet uit COVID19-vaccins. Heronderhandeling van een bestaand contract met de Europese Commissie loopt echter nog, wat kan leiden tot lagere volumes. BioNTech rekent op meer vraag naar een aangepast vaccin, maar minder eerste vaccinaties en boosters voor de gehele bevolking. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling zullen fors oplopen tot 2,4 miljard a 2,6 miljard euro, met 500 miljoen tot 600 miljoen aan kapitaalinvesteringen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.