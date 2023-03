Beursblik: markt te positief over kasstroom Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Bij de jaarcijfers van Fastned donderdag zijn vooral de cijfers voor het EBITDA-resultaat en de kasstroom belangrijk in de tweede helft van 2022, nadat in januari al de omzet in brutomarge indicatief werden gemeld. Dit stelde ING maandag in een vooruitbli.,



De marktverwachting voor de EBITDA klopt aardig, denkt ING, maar over de kasuitstroom is men te optimistisch.



In de eerste helft van het jaar was dit al 23 miljoen euro en tegen het einde van het jaar voerde Fastned zijn inspanningen op om het netwerk van oplaadstations uit te rollen: er kwamen 36 stations bij in het tweede halfjaar, tegen 23 in de eerste helft.



Overigens heeft Fastned ruim voldoende in kas na de kapitaalverhoging in december van 75 miljoen euro, merkt ING op. Een vooruitblik op de resultaten in 2023 geeft het bedrijf bij de eerstekwartaalcijfers op 13 april.



ING rekent op een EBITDA-resultaat van 0,1 miljoen euro positief in de tweede helft van 2022, tegen een consensus van 0,3 miljoen euro positief. In 2023 zou dit naar 9 miljoen euro positief moeten stijgen.



De investeringen in de tweede helft van 2022 waren naar schatting van ING zo'n 40,5 miljoen euro, waar de markt op 25 miljoen euro rekent. ING gaat daarom uit van een kasstroom van 36 miljoen euro negatief, tegen 26 miljoen negatief in de consensus. In 2023 zou er 64 miljoen euro uitstromen.





Bron: ABM Financial News