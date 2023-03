Beursblik: piekomzet van 320 miljoen dollar voor leniolisib van Pharming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nu de Amerikaanse FDA groen licht heeft gegeven voor leniolisib van Pharming, is de laatste twijfel weggenomen. Dit zegt analist Sushila Hernandez van Van Lanschot Kempen. Zij schat voor het middel een piekomzet van 320 miljoen dollar. Daarvan komt tweederde uit de VS en een derde uit Europa. "Maar de uiteindelijk verkoopprijs is nog een swing factor", voegde zij toe. Verder denkt Hernandez dat de brutomarge bij leniolisib hoger zal liggen dan bij ruconest. De vergunningaanvraag voor leniolisib bij het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA wordt momenteel beoordeeld. Pharming verwacht dat het CHMP zijn advies in de tweede helft van 2023 zal uitbrengen. Hernandez acht de kans heel groot dat ook hier groen licht wordt gegeven. Het aandeel Pharming wint maandag 22,8 procent. Bron: ABM Financial News

