Valuta: stilte na de storm

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt is erg rustig aan de week begonnen en dit zou wel eens langere tijd zo kunnen blijven, nadat de grote centrale banken vorige week met rentebesluiten reageerden op de bankencrisis van de afgelopen weken.

De euro/dollar noteerde maandag 0,1 procent lager op 1,0765 dollar, vergeleken met vrijdagavond.

Vrijdag was er de nodige marktonrust rond Deutsche Bank, dat zijn aandelenkoers scherp zag dalen, terwijl de verzekeringen op wanbetaling in prijs omhoogschoten, maar het werd niet "zo'n weekend", om te spreken met een bekende sportcommentator.

De koers van Deutsche Bank krabbelt maandag weer op. Hoewel de koersverliezen niet worden goedgemaakt, lijkt de bankencrisis daarmee voorlopig weer beteugeld.

De euro/dollar beweegt binnen een smalle bandbreedte, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Dit heeft ermee te maken dat er niet veel renteverhogingen meer te verwachten zijn na de rentebesluiten van de Fed en de ECB vorige week, terwijl renteverlagingen in het komende jaar ook nog niet kunnen worden voorzien.

Mede daarom voorziet Rabobank voor de euro over een jaar een wisselkoers rond 1,05 dollar, wat nauwelijks lager is dan de huidige stand.

Het vuurwerk kwam vorige week van centrale banken, zei Mevissen, die moesten uitleggen waarom ze doorgaan met de rente verhogen, ondanks de onrust over de financiële stabiliteit. De markt zal nu van besluit tot besluit leven, waarbij goed nieuws over de bankensector de euro zal steunen en slecht nieuws normaal gesproken zal leiden tot een sterkere dollar.

Het idee dat de bankencrisis het werk doet voor de centrale banken, door de economie te verkrappen en de inflatie te beteugelen, wil Mevissen niet geheel tegenspreken, maar hij waarschuwt om een te sterke link te leggen tussen de renteverhogingen en de bankencrisis.

"De centrale banken moeten nog wel echt zorgen dat ze de inflatie onder controle krijgen, want met zo'n hoge inflatie is het lastig de economie weer op gang te krijgen", zei de marktanalist.

De renteverhogingen die de centrale banken doorvoeren, werken niet automatisch door in de economie: daarvoor is monetaire transmissie nodig. Deze verkrappende effecten beginnen nu wel echt zichtbaar te worden in de markt, volgens Mevissen. Mede onder de invloed van de bankencrisis worden banken voorzichtiger met het verstrekken van leningen.

Volgens Mevissen is het echter niet terecht om de bankencrisis, die begon bij Silicon Valley Bank en uitmondde in de overname van Credit Suisse, neer te leggen bij de renteverhogingen. In het geval van Silicon Valley Bank was ontbrekend toezicht op een slechte risicobeheersing de oorzaak, en bij Credit Suisse was er gebrek aan vertrouwen door een reeks problemen die weinig met het monetaire beleid te maken hadden.

Op macro-economisch front is het een magere week qua nieuws voor de valutahandel. Het interessantst zijn waarschijnlijk de inflatiecijfers uit Duitsland en Frankrijk later deze week. Een Ifo-cijfer uit Duitsland voor het ondernemersvertrouwen was iets beter dan verwacht maandagochtend.