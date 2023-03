Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel op Wolters Kluwer verhoogd van 130,00 euro naar 135,00 euro met handhaving van het koopadvies. UBS is positiever geworden over de autonome groei van Wolters Kluwer en verwacht inmiddels een groei van 6 procent, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een autonome groei van 5 procent, omdat bijna alle divisies beter presteerden dan verwacht. Bovendien voorzien de analisten dat de groei eerder zal versnellen naar 7 procent, dan vertragen naar 5 procent. Daarnaast denken de analisten dat de inflatie de komende jaren de autonome groei zal ondersteunen, aangezien meerjarige contracten zijn afgesloten. Tot slot voorzien de analisten een versnelling van de omzet voor sommige producten, waaronder voor Clinical Solutions en Enablon. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde maandag 0,9 procent hoger op 114,25 euro. Bron: ABM Financial News

