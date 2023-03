'Ebusco ziet omzet vermoedelijk exploderen'

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in 2022 de omzet vermoedelijk zien exploderen, maar de gemiddelde verkoopprijs per bus stond wel wat onder druk. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar jaarcijfers van de bussenbouwer uit Deurne op 29 maart.

ING mikt op een jaaromzet van 161 miljoen euro. Dit was in 2021 nog 24,3 miljoen euro. Die omzet kwam in 2022 dan ook uit de verkoop van 285 bussen tegen slechts 36 in het jaar ervoor. De gemiddelde verkoopprijs per bus viel met 545.000 euro vermoedelijk wel wat lager uit, zo denkt ING. In 2021 was de gemiddelde verkoopprijs nog 576.000 euro.

Zakenbank Jefferies denkt dat de omzet afgelopen jaar is gestegen tot 165 miljoen euro. “Denk eraan dat Ebusco verwacht dat 261 bijdroegen aan de omzet in 2022, aanvankelijk waren dit er nog 285”, merkte analist David Kerstens op.

De brutomarges trekken volgens ING aan van 5,0 naar 24,3 procent. Onder de streep restte evenwel nog steeds een verlies van 19,7 miljoen euro, denkt Hollestelle. In 2021 was het verlies nog 26,6 miljoen euro. De investeringen liepen dan ook flink op van 15,2 miljoen in 2021 naar vermoedelijk 28,6 miljoen euro.

Het orderboek stond aan het einde van 2022 op 1.474 bussen, waarvan 565 bussen al vaststaan. Hoewel dit beduidend meer is dan de 442 bussen waarover Ebusco sprak bij publicatie van de cijfers over het derde kwartaal, is ING vooral benieuwd hoeveel bussen er daadwerkelijk zijn afgeleverd in het vierde kwartaal. Hollestelle vindt dat het orderboek ietwat is "opgepompt" door vertraagde leveringen.

"De vraag is of het tempo waarin Ebusco orders ontvangt, naast de omvang van de orders, voldoende is om aan de consensusverwachtingen voor 2023 en 2024 te kunnen voldoen", aldus Hollestelle. De analist ziet graag dat Ebusco inzicht geeft in hoeveel bussen naar verwachting zullen bijdragen aan de resultaten dit jaar. De raming van ING van 650 bussen lijkt opnieuw wat hoog, vindt Hollestelle, die in een eerste raming zelfs rekening hield met 970 bussen.

Verder hoopt Hollestelle op 29 maart meer inzicht te krijgen in de uitbreidingsplannen in Deurne en Rouen, de verstoringen in de aanvoerketen en de ontwikkeling van de winstgevendheid. Ook over de ontwikkelingen rond de schulden, investeringen en werkkapitaalniveaus is Hollestelle benieuwd.

ABN AMRO denkt dat de schuld aan het einde van dit jaar 35 miljoen euro zal zijn, wat in 2024 oploopt naar 98 miljoen euro. En ook in 2025 zal de ‘cash burn’ doorzetten, hoewel minder sterk, verwacht analist Eric Wilmer. De analist denkt daarom dat Ebusco in de eerste helft van 2024 minimaal 80 miljoen euro zal moeten ophalen.

Daarbij dreigt Ebusco de verwachtingen van ABN AMRO voor de winstgevendheid niet te halen in 2024, door de teleurstellende orderontwikkeling en trage uitbreiding van de productie.

ING heeft een koopadvies op Ebusco met een koersdoel van 21,00 euro en ook Jefferies heeft een koopaanbeveling, maar met een koersdoel van 23,00 euro. ABN AMRO heeft een Underperform advies met een koersdoel van 9,00 euro.