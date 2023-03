AEX hoger van start onder aanvoering van financials Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,9 procent hoger op 738,34 punten, terwijl de Midkap 1,1 procent won. Onder de hoofdaandelen wonnen de banken en verzekeraars ING, ABN AMRO, NN, Aegon en ASR allemaal twee procent of meer. Prosus daalde juist twee procent. In de AMX wonnen Fugro en AMG twee procent. Flow Traders verloor twee procent, en was de enige daler. In de AScX klom Ebusco drie procent. Majorel verloor 0,4 procent. Voor het lokaal genoteerde Pharming was nog geen koers tot stand gekomen. De biotech onderneming ontving vrijdag goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor leniolisib voor de behandeling van APDS bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. Op Wall Street koerste het aandeel vrijdag bijna 33 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.