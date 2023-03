First Citizens Bank koopt Silicon Valley Bank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) First Citizens Bank koopt van het Amerikaanse instituut FDIC vrijwel de gehele Silicon Valley Bank, nadat deze gered moest worden toen klanten massaal hun geld weghaalden. De Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) nam de bank uit Californië over om de tegoeden van spaarders te beschermen en heeft een functie die vergelijkbaar is met het depositogarantiestelsel in Nederland. De First Citizens Bank, gevestigd in North Carolina, neemt vrijwel alle leningen over, ter waarde van 72 miljard dollar, naast enkele andere beleggingen van SVB, en neemt ook alle klantdeposito's ter waarde van 56 miljard dollar naast andere verplichtingen over van de zogeheten 'brugbank'. De totale bezittingen die worden overgenomen bedragen 110 miljard dollar. Daarbij krijgt First Citizens een kredietlijn van de FDIC voor extra liquiditeit en de bank krijgt bescherming voor verliezen op slechte leningen. De aandelen, preferente aandelen, schulden of andere verplichtingen van de holding SVB Financial Group worden niet overgenomen. De bank kwam uit de bus na een concurrerend biedingsproces. First-Citizens nam eerder al diverse banken over van de FDIC, nadat deze in problemen waren geraakt, zegt voorzitter en CEO Frank Holding. Sinds 2008 kocht de bank een twintigtal kleinere Amerikaanse banken. De overgenomen SVB Bank is vanaf deze maandag weer operationeel. Bron: ABM Financial News

