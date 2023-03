KPN vult raad van bestuur aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN draagt Chantal Vergouw en Wouter Stammeijer voor als nieuwe bestuursleden. Dit maakte het telecombedrijf maandagochtend bekend. Vergouw zal aan het hoofd komen te staan van het zakelijke segment van KPN, terwijl Stammeijer de rol van Chief Technology & Digital Officer zal bekleden. Babak Fouladi en Jean-Pascal van Overbeke zullen terugtreden uit hun posities. Marieke Snoep wordt bovendien verantwoordelijk voor de consumentenmarkt van KPN. Zij is al sinds 2019 lid van de raad van bestuur en was voorheen verantwoordelijk voor het zakelijke segment. "Met de voorgenomen benoemingen zorgt KPN er voor dat een daadkrachtig, deskundig en divers team de volgende fase van de ambitieuze strategie Accelerate to Grow succesvol kan uitvoeren", aldus het telecombedrijf. Van Overbeke treedt vanwege persoonlijke omstandigheden terug uit de raad van bestuur, maar hij blijft tot april 2024 aan als strategisch adviseur van de board. Bron: ABM Financial News

