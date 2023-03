Deutsche Bank verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 121,00 naar 123,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Het koersdoel werd verhoogd in aanloop naar omzetcijfers op 19 april. Analist Mitch Collett verwacht een zwakke start van het jaar 2023 voor Heineken met een autonome groei van de biervolumes met 0,4 procent, maar een autonome omzetgroei van 13,2 procent. In het eerste kwartaal zal de impact van de inhaalleveringen in Vietnam wegebben, terwijl Heineken ook last heeft van de cashcrisis in Nigeria. Wel zal Heineken profiteren van volumegroei in de Amerika's en een assertief prijsbeleid in Europa. Voor concurrent Carlsberg verwacht Deutsche Bank juist een solide start van het jaar. Het aandeel Heineken sloot vrijdag op 97,74 euro. Bron: ABM Financial News

