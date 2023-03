NPEX haalt twee miljoen op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NPEX heeft twee miljoen opgehaald met een financieringsronde. De Nederlandsche Participatie Exchange, oftewel NPEX, is een alternatieve beurs waar kleine bedrijven een notering kunnen aanvragen. Het platform heeft inmiddels naar eigen zeggen veel mkb-bedrijven geholpen met het ophalen van in totaal meer dan 170 miljoen euro. De investering van onder meer Icecat Capital en CEO Mark van der Plas moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het platform en het vergroten van de mogelijkheden voor mkb-bedrijven. Bron: ABM Financial News

