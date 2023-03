Update: DGB vindt in KPMG accountant voor holding Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft in KPMG een controlerend accountant gevonden voor DGB Green Earth Limited, dat alle projecten en activiteiten voor het bedrijf beheert. Dit maakte DGB maandagochtend bekend. KPMG zal de geconsolideerde jaarrekening voor het voorgaande boekjaar en de daaropvolgende boekjaren controleren en erover rapporteren. Euronext heeft als eis dat een bedrijf een controlerend accountant heeft om een beursnotering te mogen behouden. DGB noemt de benoeming van KPMG "een belangrijke stap in het organisatorische herstructureringsplan van DGB om een notering aan een sterke beurs te behouden". DGB Green Earth Limited heeft het hoofdkantoor in Dublin, is volledig eigendom van DGB en fungeert als holdingmaatschappij voor alle dochterondernemingen, projecten en activiteiten van de groep. "DGB heeft gewerkt aan een organisatorisch herstructureringsplan. We hebben nu een contract met KPMG Ierland voor de dochtermaatschappij waar alle activiteiten en projecten onder vallen en gaan met Euronext Amsterdam in gesprek over de vervolgstappen", aldus CEO Selwyn Duijvestijn van DGB in een reactie tegen ABM Financial News. "Er zijn meerdere scenario's mogelijk waarbij DGB een notering aan een beurs behoudt." DGB kondigde maandag ook een buitengewone aandeelhoudersvergadering aan om de volgende stappen in het organisatorische herstructureringsplan van DGB te presenteren. Deze vergadering moet op 26 mei plaatsvinden. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

