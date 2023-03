Drukke week met vertrouwenscijfers en inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) De weekagenda is goed gevuld met macrocijfers, maar ook nog altijd enkele bedrijfsresultaten.

Maandag start de macro-economische week met de Duitse Ifo-index voor het ondernemersvertrouwen. Een dag later volgt dit cijfer voor Frankrijk. Uit de VS komt dinsdag het consumentenvertrouwen van The Conference Board, en een dag later staat de Duitse consument op de rol. Donderdag volgen de vertrouwenscijfers voor Nederland en vrijdag aan het einde van de dag is er opnieuw een Amerikaans consumentenvertrouwen, maar ditmaal van de Universiteit van Michigan.

Donderdag en vrijdag zal de markt ook letten op inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk en de gehele eurozone. En in de VS staat de PCE-inflatie vrijdagmiddag op de agenda, een cijfer dat de Amerikaanse Federal Reserve nauwlettend volgt.

Andere macrocijfers die komende week de aandacht zullen trekken, zijn de economische groei in de VS op donderdag. Vrijdag is een drukke dag, want dan staan een Chinese inkoopmanagersindex op het menu, de Duitse detailhandelsverkopen en de werkloosheid, de Britse groei en de Chicago inkoopmanagersindex.

Internationaal zijn er nog cijfers van BioNTech, Micron Technology en BlackBerry.

In Nederland komt woensdag Ebusco met cijfers. Donderdag is er een beleggersdag van AMG en komt Fastned met cijfers. Medio januari meldde Fastned al dat de omzet bijna verdrievoudigde in het vierde kwartaal.

Vrijdag opent Inpost de boeken.

Voor Pharming bleek het afgelopen vrijdag al D-Day, want toen gaf de Amerikaanse toezichthouder FDA groen licht voor leniolisib. Dat is een paar dagen eerder dan voorzien. Het aandeel Pharming is vrijdag op de Amerikaanse Nasdaq 32,7 procent hoger gesloten op 14,96 dollar.

In Brussel komen woensdag de cijfers van Fluxys en Nationale Bank. Vrijdag openen Euronav en Oxurion de boeken.