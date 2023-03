Aandeel Pharming sluit 33% hoger

Slimme mensen blijven ten in Pharming, maar kortzichtige korte termijn speculanten zullen maandag met 35 of 40% genoegen nemen.



Terwijl er nu zoveel meer in het vat zit. Pharming is geëvolueerd tot een volwaardig bigpharma bedrijf dat meerdere producten actief heeft en een concept voor volgende medicijnen.



Dit wordt een grote speler in Europa.



Of een vette overnamekandidaat....